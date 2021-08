Calciomercato Napoli, il Chelsea spara alto per Emerson Palmieri (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Napoli, gli azzurri a caccia di un terzino. L’italobrasiliano è il preferito di Spalletti, ma difficile da raggiungere In casa Napoli si pensa a rinforzare il reparto dei terzini sinistri. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il nome preferito da Luciano Spalletti è quello di Emerson Palmieri, tra i protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia. Arrivare all’esterno italobrasiliano è però complicato. Il Chelsea, infatti, non è disposto ad abbassare le proprie pretese e chiede sempre 20 milioni di euro. Una cifra che gli azzurri, al momento, non possono permettersi di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021), gli azzurri a caccia di un terzino. L’italobrasiliano è il preferito di Spalletti, ma difficile da raggiungere In casasi pensa a rinforzare il reparto dei terzini sinistri. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il nome preferito da Luciano Spalletti è quello di, tra i protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia. Arrivare all’esterno italobrasiliano è però complicato. Il, infatti, non è disposto ad abbassare le proprie pretese e chiede sempre 20 milioni di euro. Una cifra che gli azzurri, al momento, non possono permettersi di ...

