Calciomercato Inter, addio Lautaro | C’è il sostituto: battuta la Juventus (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Inter lavora per il futuro e studia un nuovo colpo per rimpiazzare Lautaro Martinez in caso di addio: Juventus ko È un momento importante per l’Inter, che sta lavorando per… L'articolo Calciomercato Inter, addio Lautaro C’è il sostituto: battuta la Juventus è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 2 agosto 2021) L’lavora per il futuro e studia un nuovo colpo per rimpiazzareMartinez in caso diko È un momento importante per l’, che sta lavorando per… L'articoloC’è illaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - Fantacalcio : Attenta Inter, Raiola lavora alla partenza di de Vrij: c'è l'Atletico Madrid - DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - fcin1908it : Zefi, “un vero talento” per l’Inter: giocherà nell’U17. Oristanio segue Stankovic - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Correa opzione Inter? Intanto la Lazio lo ‘conferma’ in ritiro - -