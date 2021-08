Bloccata la ' deportazione' della bielorussia Tsimanouskaya | ora è protetta dalla polizia giapponese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bloccata deportazione

Globalist.it

Non è stata rimandata nelle grinfie del dittatore. L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, che ha accusato le autorità del suo paese di aver tentato di rimpatriarla con la forza, è sotto la ...... luoghi diin cui - secondo l'organizzazione umanitaria - gli agenti sono in combutta ... può dare conto, raccontando che ' la gentequi dentro per un periodo indefinito corre ...La velocista stava per essere rimpatriata contro la sua volontà per aver criticato lo staff della nazionale. Ora vuole chiedere asilo politico a Germania o Austria.I due deputati ex M5S contro i fondi destinati alla cosiddetta Guardia costiera libica: "Non è più possibile far finta di non vedere cosa succede" ...