Blake Lively | mamma per tre a New York

(Di lunedì 2 agosto 2021) Le mani piene di Blake Lively. Ecco l’attrice per le strade di New York in una serie di rarissime foto con le figlie. Sono tre (James, 6 anni, Inez, 4, e Betty, 21 mesi), e lei e il marito Ryan Reynolds fanno di tutto per tenerle lontano dai riflettori. I cinque vivono in una piccola cittadina dello stato di New York, lontano dalla mondanità. E lì hanno trascorso anche il lockdown, in una casa – come ha rivelato di recente Reynolds, «piena di donne»: moglie, figlie e temporaneamente anche la suocera.