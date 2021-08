Bellezza infinita

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Laesige di essere notata”Roger Scruton Conviene iniziare pensando a Voltaire e al suo “Dizionario Filosofico” (1764) a proposito del Bello per intendere da subito che ci stiamo per inoltrare in un territorio vasto e intricato dove termini e relativi concetti die bruttezza giocano un ruolo polivalente in relazione all’idea ed alla pratica dell’arte. Dice Voltaire: “Domandate al diavolo, vi risponderà che il bello è un paio di corna, quattro artigli e una coda. Consultate infine i filosofi, vi risponderanno con discorsi contorti; essi hanno bisogno di qualcosa di conforme all’archetipo del bello in sé, al to kalòn”. Conviene allora ...