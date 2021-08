Attacco hacker Regione Lazio, Zingaretti: 'Atto terroristico potente e invasivo. Sito spento, prenotazioni bloccate. Mai interrotti 112 e ... (Di lunedì 2 agosto 2021) 'La Regione Lazio ha subito un Attacco cyber molto potente e molto invasivo. Il Sito è spento e le prenotazioni bloccate ', ha dichiarato Zingaretti durante la conferenza stampa di oggi in merito all'... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) 'Laha subito uncyber moltoe molto. Ile le', ha dichiaratodurante la conferenza stampa di oggi in merito all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - ricatti88 : RT @lefrasidiosho: Attacco #hacker alla Regione Lazio - Lodamarco1 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva dall'estero il violento attacco hacker che ha preso di mira il Ced della Regione Lazio e che ha disattivato anche… -