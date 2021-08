Attacco hacker Regione Lazio: «Rallentati i vaccini» (Di martedì 3 agosto 2021) «Un Attacco criminale e terrorista senza precedenti, potente e invasivo»: così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha definito ieri il clamoroso cyber attack inflitto dagli... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 agosto 2021) «Uncriminale e terrorista senza precedenti, potente e invasivo»: così il governatore delNicola Zingaretti ha definito ieri il clamoroso cyber attack inflitto dagli...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - EmilianoMaveri : RT @bravimabasta: +++ ATTACCO HACKER AL SERVER DEL PD: INSERITE DUE IDEE DI SINISTRA +++ #2agosto - maurogab1 : RT @Gianmar26145917: #TG4, attacco hacker contro il #Lazio: sarebbe partito dalla #Germania e, udite udite, gli autori potrebbero essere no… -