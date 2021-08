Attacco hacker alla Regione Lazio, Zingaretti: 'Probabilmente l'episodio più grave in Italia' (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 02 agosto 2021 'Nella notte tra sabato e domenica la Regione Lazio ha subito un Attacco cyber molto potente e invasivo. Stiamo difendendo la nostra comunità da attacchi criminali o di stampo ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 02 agosto 2021 'Nella notte tra sabato e domenica laha subito uncyber molto potente e invasivo. Stiamo difendendo la nostra comunità da attacchi criminali o di stampo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - andreastoolbox : Zingaretti: attacco hacker senza precedenti, ancora in corso - Rai News - zazoomblog : Attacco hacker alla Regione Lazio Zingaretti: Probabilmente lepisodio più grave in Italia - #Attacco #hacker… -