Attacco hacker a Regione Lazio, Zingaretti: “Situazione grave” (Di lunedì 2 agosto 2021) ”Nella notte tra sabato e domenica la Regione Lazio ha subito un Attacco cyber molto potente e molto invasivo”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nella conferenza stampa sull’Attacco hacker al Ced vaccinale del Lazio. “La Situazione è molto grave in quanto questi attacchi della cybercrime, già avvenuti in altri angoli del mondo, sono molto invasivi e la soluzione è molto complessa. Di fronte agli attacchi non c’è dubbio che il segnale più importante da dare è di non interrompere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) ”Nella notte tra sabato e domenica laha subito uncyber molto potente e molto invasivo”. Lo dice il presidente dellaNicolanella conferenza stampa sull’al Ced vaccinale del. “Laè moltoin quanto questi attacchi della cybercrime, già avvenuti in altri angoli del mondo, sono molto invasivi e la soluzione è molto complessa. Di fronte agli attacchi non c’è dubbio che il segnale più importante da dare è di non interrompere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - romatoday : VIDEO | Attacco hacker, Zingaretti: 'Nessun dato è stato trafugato. Servizi operativi in dieci giorni'… - elma1836 : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… -