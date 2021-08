Ariana Grande sbarca su Fortnite con un concerto in occasione del Rift Tour (Di lunedì 2 agosto 2021) A dimostrazione del fatto che musica e videogame vanno sempre più d'accordo, Epic Games conferma i rumors e il viaggio musicale di Ariana Grande in Fortnite. L'appuntamento è dal 6 all'8 agosto con il ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) A dimostrazione del fatto che musica e videogame vanno sempre più d'accordo, Epic Games conferma i rumors e il viaggio musicale diin. L'appuntamento è dal 6 all'8 agosto con il ...

Advertising

wbehqvior : @arianagpr cinco I vote Ariana Grande (@ArianaGrande) for #ArtistoftheSummer @965TDY - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ariana Grande sbarca su Fortnite con un concerto in occasione del Rift Tour - HDblog : Fortnite sta per passare all'Unreal Engine 5, intanto arriva il concerto di Ariana Grande - Mussmatic : RT @PTempoSA: Ariana Grande_Pov(P-Tempo Anapiano Remix) - Giulia00107456 : RT @fearlfrey: SE SEGUITE ALMENO UNO TRA QUESTI RITWITTATE E CI SEGUIAMO!! taylor swift ariana grande louis tominson niall horan zayn -