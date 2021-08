Al via riqualificazione centrale di trigenerazione sito italiano Itt (Di lunedì 2 agosto 2021) Al via il progetto di totale riqualificazione della centrale di trigenerazione del sito italiano della Itt. Engie Italia, player globale dell’energia con la missione di accelerare un’economia carbon neutral, si aggiudica la gara di Itt Inc., per la divisione Itt Motion Technologies, attiva nella produzione di pastiglie dei freni e materiali per attrito, per la riqualificazione dell’impianto di trigenerazione del sito di Barge (CN), il più grande del Gruppo. L’intervento prevede il totale rinnovamento e la gestione per 10 anni dell’impianto Cchp esistente, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Al via il progetto di totaledelladideldella Itt. Engie Italia, player globale dell’energia con la missione di accelerare un’economia carbon neutral, si aggiudica la gara di Itt Inc., per la divisione Itt Motion Technologies, attiva nella produzione di pastiglie dei freni e materiali per attrito, per ladell’impianto dideldi Barge (CN), il più grande del Gruppo. L’intervento prevede il totale rinnovamento e la gestione per 10 anni dell’impianto Cchp esistente, ...

Advertising

cagliariturismo : ?? Prenderanno il via a breve i lavori di riqualificazione della via Roma, nel tratto compreso tra le piazze Matteot… - Laprimapagina : #Torino Fondi React-eu: oltre 11 milioni per la riqualificazione energetica in 4 scuole - ag_notizie : Zona rigenerata di via Perollo, tutto pronto per la cerimonia inaugurale - architettiroma : #concorsi Al via due #concorsidiprogettazione a #Trani: primo, bandito da @agenziademanio Dir Puglia e Basilicata p… - AmiuGenova : #AMIUINFORMA con la riqualificazione ? di via Cornigliano, la postazione di Ecovan+ sarà spostata (fino a fine lavo… -