Tokyo2020, nuoto: staffetta 4X100 mista, l’Italia è di bronzo (Di domenica 1 agosto 2021) La staffetta 4X100 mista di nuoto ha conquistato oggi uno storico bronzo olimpico, ottenendo anche il record italiano, nelle Olimpiadi di Tokyo. I quattro nuotatori italiani - Thomas Ceccon nel dorso, Nicolò Martinenghi nella rana, Federico Burdisso nella farfalla e Alessandro Miressi nello stile libero - hanno chiuso la gara in 3.29.17.La gara è stata vinta dagli Stati uniti col record mondiale di 3.26.79, che annoverano nelle loro file il fenomeno Caeleb Dressel. Seconda la Gran Bretagna, col record europeo 3.27.51. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 1 agosto 2021) Ladiha conquistato oggi uno storicoolimpico, ottenendo anche il record italiano, nelle Olimpiadi di Tokyo. I quattro nuotatori italiani - Thomas Ceccon nel dorso, Nicolò Martinenghi nella rana, Federico Burdisso nella farfalla e Alessandro Miressi nello stile libero - hanno chiuso la gara in 3.29.17.La gara è stata vinta dagli Stati uniti col record mondiale di 3.26.79, che annoverano nelle loro file il fenomeno Caeleb Dressel. Seconda la Gran Bretagna, col record europeo 3.27.51.

