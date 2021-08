Tokyo 2021, i complimenti delle istituzioni a Jacobs e Tamberi: per Mattarella “grande soddisfazione”, Mario Draghi telefona gli atleti (Di domenica 1 agosto 2021) Anche le istituzioni gioiscono per le due storiche medaglie d’oro vinte dagli azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi rispettivamente nei 100 metri piani e nel salto in alto a Tokyo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prova “grande apprezzamento e soddisfazione” per i due risultati olimpici di oggi, ricordando l’invito a tutti i medagliati del Team Azzurri di recarsi al Quirinale per gli omaggi del Presidente in persona: “Questi successi nell’atletica conferiranno significato ancora maggiore a quell’appuntamento” ha commentato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Anche legioiscono per le due storiche medaglie d’oro vinte dagli azzurri Marcelle Gianmarcorispettivamente nei 100 metri piani e nel salto in alto a. Il Presidente della Repubblica Sergioprova “apprezzamento e” per i due risultati olimpici di oggi, ricordando l’invito a tutti i medagliati del Team Azzurri di recarsi al Quirinale per gli omaggi del Presidente in persona: “Questi successi nell’ca conferiranno significato ancora maggiore a quell’appuntamento” ha commentato ...

