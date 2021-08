Tokyo 2020, Tamberi medaglia d’oro nel salto in alto (Di domenica 1 agosto 2021) Clamoroso a Tokyo. Gianmarco Tamberi vince la medaglia d’oro a Tokyo nel salto in alto. L’azzurro aveva dovuto saltare le Olimpiadi di Rio per un infortunio alla caviglia. A Tokyo la sua rivincita. Ha saltato al primo tentativo fino a 2 metri e 37 centimetri. Ha sbagliato a 2 e 39, proprio come il qatariota Barshim. Si poteva andare a spareggio, hanno scelto di vincere entrambe le medaglie d’oro. Ha portato in pista il gambaletto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Clamoroso a. Gianmarcovince lanelin. L’azzurro aveva dovuto saltare le Olimpiadi di Rio per un infortunio alla caviglia. Ala sua rivincita. Ha saltato al primo tentativo fino a 2 metri e 37 centimetri. Ha sbagliato a 2 e 39, proprio come il qatariota Barshim. Si poteva andare a spareggio, hanno scelto di vincere entrambe le medaglie. Ha portato in pista il gambaletto. L'articolo ilNapolista.

