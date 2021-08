Tokyo 2020, Jacobs: 'Oro olimpico il mio sogno fin da bambino' (Di domenica 1 agosto 2021) 'E' il sogno da quando sono bambino'. Così ai microfoni di Rai Sport l'azzurro Marcell Jacobs commenta la vittoria nei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo. Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) 'E' ilda quando sono'. Così ai microfoni di Rai Sport l'azzurro Marcellcommenta la vittoria nei 100 metri ai Giochi olimpici di

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - SassiLive : +++SALTO OSTACOLI, IL MATERANO GAUDIANO PRONTO PER IL DEBUTTO A TOKYO 2020+++ - BrunoCentrelli : ATLETICA - Chi glielo dice a Jacobs e a Tamberi che hanno vinto la medaglia d'oro olimpica? Sono loro i primi a non… -