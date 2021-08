Tokyo 2020, coronavirus: altri 18 casi, un atleta positivo residente al Villaggio Olimpico (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 18 i nuovi casi di Covid-19 tra gli accreditati all’Olimpiade di Tokyo 2020, come comunicato dal Comitato organizzatore. Tra questi c’è anche un atleta residente al Villaggio Olimpico. Cresce dunque il dato relativo alle positività che hanno interessato le persone legate a vario titolo all’evento a cinque cerchi: al momento la cifra ha raggiunto quota 264. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 18 i nuovidi Covid-19 tra gli accreditati all’Olimpiade di, come comunicato dal Comitato organizzatore. Tra questi c’è anche unal. Cresce dunque il dato relativo alle positività che hanno interessato le persone legate a vario titolo all’evento a cinque cerchi: al momento la cifra ha raggiunto quota 264. SportFace.

