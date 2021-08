Telerilevamento incendi: "Smantellato perché inadeguato". L'assessore: "Stiamo esaminando delle proposte" (Di domenica 1 agosto 2021) Riguardo alla vicenda del Telerilevamento degli incendi in Sardegna interviene su La Nuova Sardegna l' assessore all'Ambiente Lampis. La vicenda Secondo quanto si legge sul quotidiano sardo, nel 1990 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Riguardo alla vicenda deldegliin Sardegna interviene su La Nuova Sardegna l'all'Ambiente Lampis. La vicenda Secondo quanto si legge sul quotidiano sardo, nel 1990 ...

fattoquotidiano : In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smante… - murru_maura : RT @fattoquotidiano: In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smantella… - salvatoredenti : POLITICAMENTE (S)CORRETTO #incendi #telerilevamento - dangelo_luciana : RT @fattoquotidiano: In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smantella… - gio_senatore : RT @fattoquotidiano: In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smantella… -