Pat Metheny | il 10 settembre esce il nuovo album “Side-Eye NYC V1 IV”

(Di domenica 1 agosto 2021) Pat– Foto di Jimmy KatzROMA – Il 10uscirà “-EYE NYC (V1.IV)”, ildi Pat, leggendario chitarrista vincitore di 20 GRAMMY Award, pubblicato da Modern Recordings/BMG. L’vede la partecipazione di musicisti tra i più innovativi e interessanti nuovi strumentisti della scena musicale di New York. “-Eye NYC (V1.IV)” è stato registrato appena prima dell’inizio della pandemia e bilancia alcuni nuovi brani originali con geniali rivisitazioni di alcune delle composizioni dipiù amate, come ...

Advertising

silvestrasorber : Il 10 settembre esce “SIDE-EYE NYC (V1.IV)”, il nuovo album di PAT METHENY - rmc_official : Si intitola “Side-Eye NYC (V1.IV)” ed esce il 10 settembre. #PatMetheny #SideEyeNYC - poperinotv : @alfo_lanzieri Eh ma capitavano certi concerti del Pat Metheny Group in cui c'erano pezzi in cui ci si comportava c… - BiwiMobu : @MarceVann - antoniosilvi : C’è chi ce la fa a suonarla tutta, dall’inizio alla fine, mettendo la propria bandierina su questo capolavoro. Io r… -

Ultime Notizie dalla rete : Pat Metheny

Ha collaborato con vari artisti internazionali: Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur,, Sal ...Assieme a quella del "Duca Bianco", il brano evoca l'assenza del compianto Lyle Mays, autore con l'inseparabiledel brano che i due nel 1985 scrissero per David Bowie. Petra Magoni ...Notissimo come batterista del Pat Metheny Group fra il 1983 e il 2001, Paul Wertico unisce le forze con il contrabbassista e compositore piacentino Gianmarco Scaglia in un progetto musicale elegante, ...Luino (Varese) - Tre serate sotto le stelle del jazz. Appuntamento con la musica jazz sulla sponda lombarda del Lago Maggiore: al via venerdì 30 luglio “Jazz in Maggiore 2021, ...