Olimpiadi: Mei, 'Siamo in un'altra dimensione, due azzurri hanno riscritto la storia dell'atletica' (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – "Siamo in un'altra dimensione, con due azzurri che hanno riscritto la storia dell'atletica, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Ma è soltanto la punta dell'iceberg, perché tutta la squadra sta riscrivendo la storia. Tutti si stanno comportando come abbiamo chiesto, cioè dando il massimo, e anche come numero di finalisti siamo molto avanti. Manca ancora una settimana di gare e dobbiamo chiuderla bene". Lo ha detto il presidente della Federazione italiana di atletica leggera, Stefano Mei dopo la doppietta d'oro di Marcell Jacobs nei 100 metri e ...

