Olimpiadi: Azzi, ‘bilancio scherma non soddisfa, manca l’oro ma abbiamo giovani per ripartire’ (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Il bilancio non può essere soddisfacente tanto meno se si ragiona a caldo dopo l’eliminazione della squadra di fioretto. Sicuramente un’eliminazione che brucia visto il valore della nostra squadra. E’ mancato l’oro a queste Olimpiadi e questo pesa, sono mancate medaglie in specialità dove era lecito attenderle, quindi ci sono zone d’ombra, ma ci sono anche aspetti positivi, tre argenti e due bronzi sono un bottino importante, avevamo 11 esordienti e alcuni dei più giovani si sono messi in luce ed hanno dimostrato qualità e voglia e ci indirizzano verso il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Il bilancio non può esserecente tanto meno se si ragiona a caldo dopo l’eliminazione della squadra di fioretto. Sicuramente un’eliminazione che brucia visto il valore della nostra squadra. E’toa questee questo pesa, sonote medaglie in specialità dove era lecito attenderle, quindi ci sono zone d’ombra, ma ci sono anche aspetti positivi, tre argenti e due bronzi sono un bottino importante, avevamo 11 esordienti e alcuni dei piùsi sono messi in luce ed hanno dimostrato qualità e voglia e ci indirizzano verso il ...

