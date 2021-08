Maurizio Landini apre all'uso del Green Pass in azienda: "Ma no a sanzioni" (Di domenica 1 agosto 2021) La Cgil apre all’utilizzo del Green Pass in azienda. “Non abbiamo contrarietà di principio” dice Maurizio Landini in un’intervista al Corriere della Sera, “ma non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti perché un dipendente sceglie di non vaccinarsi”. Il segretario generale della Cgil ricorda che il sindacato ha scioperato “per avere i protocolli di sicurezza in azienda” e ribadisce di essere “a favore del fatto che le persone si vaccinino”. “Come sindacato stiamo raccomandando ai lavoratori di farlo. Siamo per garantire i migliori standard di sicurezza ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) La Cgilall’utilizzo delin. “Non abbiamo contrarietà di principio” dicein un’intervista al Corriere della Sera, “ma non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti perché un dipendente sceglie di non vaccinarsi”. Il segretario generale della Cgil ricorda che il sindacato ha scioperato “per avere i protocolli di sicurezza in” e ribadisce di essere “a favore del fatto che le persone si vaccinino”. “Come sindacato stiamo raccomandando ai lavoratori di farlo. Siamo per garantire i migliori standard di sicurezza ...

