Lingotti d'oro se ti vaccini? Come funzionano le lotterie pro-vax (Di domenica 1 agosto 2021) Da New York ad Hong Kong uno dei metodi usati per incoraggiare la popolazione a vaccinarsi non è più la paura di una morte orrenda o il contagio dei propri cari ma una vincita alla lotteria. Il motivo? E' presto detto: per arrivare a convincere lo zoccolo duro di chi non vuole vaccinarsi ci vuole un messaggio positivo e la prospettiva di vincere qualcosa di sostanziale lo è. Siamo insomma passati dallo sticker su Instagram che i primi vaccinati ricevevano alla possibilità di vincere una Tesla o un appartamento di oltre un milione di dollari ad Hong Kong. Ed è proprio ad Hong Kong che la lotteria dei vaccinati è particolarmente ricca, in palio ci sono Lingotti ...

ilfattoblog : Lingotti d’oro se ti vaccini? Come funzionano le lotterie pro-vax - Alicina2018 : @AStramezzi 15 anni? 15 anni??? Ma porca paletta,cosa aspettano a chiedere fantastiliardi di milioni di lingotti d'… - Manuelpio115 : @pupidda39 @mircoDmirco @Fedez Poi tu che hai scritto che Fedez gli importa solo dei soldi ... La chiesa e peggio a… - cvnismvjor : ma secondo te quattro milioni in lingotti d'oro non li ha messi in una cassaforte??? buongiornoooo - Filippo62237309 : @stanzaselvaggia (....) vi ricordo che a un ex ministro della salute trovarono lingotti d'oro nel divano di casa..… -

