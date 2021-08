Letta accerchiato dai suoi ministri adesso "spara" sul Carroccio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta accerchiato

il Giornale

... all'epocadalle inchieste, sporcava l'immagine del partito. Uno schiaffo. Che ora Bassolino restituisce con gli interessi. Al Nazareno non c'è più Veltroni ma. Don Antonio, all'età ...Un terreno su cui il Pd teme di ritrovarsidalle tattiche corsare di Renzi. Renzi replica a: "Nella storia della sinistra l'unità si costruisce troppo spesso non per qualcosa ma ...Il segretario nervoso attacca Salvini: "Pistolero". E la Morani all'ultimo diserta la festa della Lega. Rivolta interna dopo il caso giustizia: "Non si può cambiare posizione per inseguire i 5 Stelle" ...Matteo Renzi ha deciso di appoggiare Enrico Letta nel collegio di Siena. Per non essere “accerchiato” dai militanti, il leader di Italia viva dovrà ...