Il virus che fa impazzire il mondo (Di domenica 1 agosto 2021) La vera pandemia non è il Covid ma il virus - molto più contagioso, diffuso e letale - che sta facendo impazzire milioni di persone in tutto il mondo. Persone istruite, e fino a poco tempo fa ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) La vera pandemia non è il Covid ma il- molto più contagioso, diffuso e letale - che sta facendomilioni di persone in tutto il. Persone istruite, e fino a poco tempo fa ...

Advertising

heather_parisi : Uno studio del @CDCgov rileva che 3/4 degli infetti in un massiccio focolaio di #Covid19 in Massachusetts sono VACC… - borghi_claudio : @paolobarbieri62 No... mostrare che il 90% è vaccinato non serve a contenere il virus. Sulla Vespucci erano il 100%… - sbonaccini : Insistiamo con le somministrazioni perché i vaccini funzionano e sono l’arma che abbiamo per sconfiggere il virus.… - AmbaAradam : RT @LaVeritaWeb: Sorgi prova a mettere una pezza all'editoriale in cui affermava che una giunta militare sarebbe l'alternativa possibile al… - francy478 : RT @DiegoFusaro: Eppure erano tutti benedetti e financo muniti della sacra tessera verde. Il virus dovrebbe stare più attento a quel che fa… -