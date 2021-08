Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo: "Le scene di sesso con Patrick Dempsey non piacevano a mio marito” (Di domenica 1 agosto 2021) Ellen Pompeo di Grey's Anatomy ha recentemente svelato che suo marito non apprezzava affatto le sue scene di sesso con Patrick Dempsey. Sebbene molti cuori dei fan di Grey's Anatomy si siano spezzati quando Patrick Dempsey è uscito dallo show nel 2015, il marito di Ellen Pompeo ha sicuramente tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto che sua moglie non doveva più girare scene di sesso con il bell'attore americano. La ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 agosto 2021)di Grey'sha recentemente svelato che suonon apprezzava affatto le suedicon. Sebbene molti cuori dei fan di Grey'ssi siano spezzati quandoè uscito dallo show nel 2015, ildiha sicuramente tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto che sua moglie non doveva più giraredicon il bell'attore americano. La ...

