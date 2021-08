Green pass, la pseudoprotesta di Landini (Cgil): “Non siamo contrari, ma non sia pretesto per licenziare” (Di domenica 1 agosto 2021) Roma, 1 ago – Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un’intervista al Corriere della Sera: “Non sono contrario al Green pass, ma non diventi scusa per licenziare”. Landini: “Non siamo contrari a Green pass ma ..” Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini spiega in un’intervista al Corriere della Sera che il sindacato è a favore del fatto che i lavoratori si vaccinino e sta raccomandando a tutti di farlo.”Ma c’è un discrimine: non è possibile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 1 agosto 2021) Roma, 1 ago – Lo dice il segretario generale dellaMaurizioin un’intervista al Corriere della Sera: “Non sonoo al, ma non diventi scusa per”.: “Nonma ..” Il segretario generale dellaMauriziospiega in un’intervista al Corriere della Sera che il sindacato è a favore del fatto che i lavoratori si vaccinino e sta raccomandando a tutti di farlo.”Ma c’è un discrimine: non è possibile ...

