GP di Budapest | diretta | Ocon leader davanti a Vettel Tutta la frustrazione di Leclerc

Advertising

SkySportF1 : ?? SITUAZIONE MAI VISTA A BUDAPEST ? Tutti ai box, riparte solo Hamilton? LIVE ? - SkySportF1 : ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? - SkySportF1 : Arriva la pioggia: probabile partenza bagnata a Budapest alle 15. Diretta su Sky Sport #F1, canale 207… - Danyboy1991 : RT @SkySportF1: ?? SITUAZIONE MAI VISTA A BUDAPEST ? Tutti ai box, riparte solo Hamilton? LIVE ? - replicantprayer : RT @SkySportF1: ?? SITUAZIONE MAI VISTA A BUDAPEST ? Tutti ai box, riparte solo Hamilton? LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Budapest diretta

Favorito Lewis Hamilton che dopo essere tornato in pole, va a caccia della quinta vittoria stagionale la nona a, per effettuare il sorpasso prima della pausa estiva e togliere la leadership ...I 20 piloti hanno montato gomme intermedie e sono pronti per il giro di ricognizione Con l'incognita meteo, stamane aha piovuto, dalle 15 si sta per rinnovare il grande duello tra Lewis ...La pit-lane dovrebbe essere aperta alle 15.35 Il replay evidenza che gli incidenti sono stati due: Bottas che arriva lungo alla frenata (dopo essere partito male) e tampona Norris il quale ...Piove a Budapest, tutte le strategie studiate a tavolino sono saltate. I 20 piloti hanno montato gomme intermedie e sono pronti per il giro ...