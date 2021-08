Final Fantasy XIV, modificata l'icona del Sage per aiutare chi soffre di tripofobia (Di domenica 1 agosto 2021) Square Enix ha annunciato un piccolo cambiamento per l'icona del Sage in Final Fantasy XIV, in seguito al feedback di alcuni utenti, i quali avevano avanzato delle preoccupazioni riguardante la tripofobia. Per chi non lo sapesse, la tripofobia è la paura dei buchi e delle protuberanze irregolari, una fobia non ufficialmente riconosciuta come disordine mentale, ma nondimeno parecchio diffusa. Quando Square-Enix annunciò la nuova espansione di Final Fantasy XIV, Endwalker, presentò anche la classe Sage e la sua icona. Tale ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 agosto 2021) Square Enix ha annunciato un piccolo cambiamento per l'delinXIV, in seguito al feedback di alcuni utenti, i quali avevano avanzato delle preoccupazioni riguardante la. Per chi non lo sapesse, laè la paura dei buchi e delle protuberanze irregolari, una fobia non ufficialmente riconosciuta come disordine mentale, ma nondimeno parecchio diffusa. Quando Square-Enix annunciò la nuova espansione diXIV, Endwalker, presentò anche la classee la sua. Tale ...

