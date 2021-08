F1: Ungheria, Vettel squalificato e perde il secondo posto (Di domenica 1 agosto 2021) Sebastian Vettel, giunto secondo nel GP d'Ungheria di F1, è stato squalificato dalla FIA a causa del poco carburante residuo nel serbatoio della sua Aston Martin, meno di un litro, che ha impedito le ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Sebastian, giuntonel GP d'di F1, è statodalla FIA a causa del poco carburante residuo nel serbatoio della sua Aston Martin, meno di un litro, che ha impedito le ...

