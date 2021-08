F1, GP Ungheria 2021, Binotto: “Occasione persa, ma progressi nel passo gara” (Di domenica 1 agosto 2021) “Oggi la considero principalmente un’Occasione persa ed è un peccato, perché era una bella Occasione per noi. Prima della gara ha iniziato a piovere. Poi Charles è partito cauto, trovandosi secondo o terzo, ma è stato speronato. Dispiace perché erano punti importanti e una ghiotta opportunità. Anche con Carlos abbiamo fatto la scelta giusta rientrando ai box e rimanendo fermi per evitare l’unsafe release. Tuttavia nessuno ha rispettato ciò. Sainz ha fatto una bella gara, ma poteva andare diversamente: poteva finire tra i primi“. Questa l’analisi di Mattia Binotto ai microfoni di Sky SportM ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Oggi la considero principalmente un’ed è un peccato, perché era una bellaper noi. Prima dellaha iniziato a piovere. Poi Charles è partito cauto, trovandosi secondo o terzo, ma è stato speronato. Dispiace perché erano punti importanti e una ghiotta opportunità. Anche con Carlos abbiamo fatto la scelta giusta rientrando ai box e rimanendo fermi per evitare l’unsafe release. Tuttavia nessuno ha rispettato ciò. Sainz ha fatto una bella, ma poteva andare diversamente: poteva finire tra i primi“. Questa l’analisi di Mattiaai microfoni di Sky SportM ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un casco con un arcobaleno: lo ha indossato Sebastian Vettel per il Gp di Ungheria, un chiaro messaggio di protesta… - SkySportF1 : ?? OCON VINCE LA SUA PRIMA GARA IN F1? ?? Super Alonso 'in difesa' su Hamilton I risultati ?… - SkySportF1 : ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? - sportli26181512 : Ferrari, Sainz 4° nel GP Ungheria: 'Ci manca solo un weekend completo': Carlos Sainz quarto nel GP di Ungheria, pas… - sportface2016 : #F1, #HungarianGP: le parole di un furibondo Max #Verstappen -