Così Draghi ha appena umiliato Conte (Di domenica 1 agosto 2021) Anche il vento fa il suo giro. A Palazzo Chigi si è passati dalla tramontana di Rocco Casalino alla placida bonaccia di Francesco Giavazzi; ma è bastato il ritorno di Giuseppe Conte nella casa del Governo per far ripartire la macchina del Grande Fratello Rocco con i suoi alisei. E il retroscena sulla miniserie tv di vanità e potere dei giorni scorsi raccontata dai commessi di Palazzo Chigi vale più di mille editoriali. Strombazzato da media e social era in agenda il primo "face to face" tra SuperMario e 'Giuseppi', il quale rimetteva finalmente piede in quelle stanze e in quei corridoi sui quali per mesi le telecamere dei Tg lo hanno ripreso. I giornali hanno riportato ...

NicolaPorro : L’incontro a Palazzo Chigi, con la batosta di #Draghi all’ego di #Conte e il trucco dell’ex premier per non sembrar… - Ettore_Rosato : Soddisfazione per archiviazione definitiva di #Bonafede e le sue riforme. Ottimo lavoro del Presidente Draghi. Il s… - FrancescoBonif1 : Le parole d’odio di Travaglio sul Presidente Draghi, a cui va tutta la mia solidarietà, sono inaccettabili, così co… - Se23rex : RT @FrancescoSaro: Rientro di Fornero, rientro di Arcuri, assunzione del figlio di Tabacci, tentativo di vendita/regalo della parte sana de… - FatimaLorrai : I partiti che fanno a gara per elogiare gli atleti vincenti, non mi piacciono. Ma #Mattarella e #Draghi hanno un ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Draghi Come funziona l'attacco ransomware che ha colpito la Regione Lazio Viene definita così l'intrusione nei sistemi informatici del Ced, il centro elaborazione dati, ... compresi quelli del capo dello Stato Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Mario Draghi, e ...

Jacobs vince e Malagò torna sullo ius sportivo. Quale differenza con lo ius soli? Oggi la risposta migliore l'ha data il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che un quarto d'ora ... Questa 'condizione' permette, così, di acquisire la cittadinanza italiana senza dimostrare di ...

