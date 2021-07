Olimpiadi: Rosetti, ‘contento per il bronzo, mi ripaga di delusione’ (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “Sono molto contento di aver ricevuto la notizia dal Presidente Malagò di questa decisione del Cio che, in qualche modo, mi ripaga di un evento che mi ha coinvolto mio malgrado e tuttora non riesco a capire come sia potuto accadere. In questi giorni ho letto molto e voglio dire subito che non mi sono chiuso nel mutismo, ma ho rispettato il lavoro di tutti ed avevo bisogno di metabolizzare la delusione per non aver potuto gareggiare con i miei compagni di barca”. Lo ha detto Bruno Rosetti, dopo il fermo per essere risultato positivo al test anticovid a poche ore dalla finale del quattro senza che poi ha conquistato la medaglia ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “Sono molto contento di aver ricevuto la notizia dal Presidente Malagò di questa decisione del Cio che, in qualche modo, midi un evento che mi ha coinvolto mio malgrado e tuttora non riesco a capire come sia potuto accadere. In questi giorni ho letto molto e voglio dire subito che non mi sono chiuso nel mutismo, ma ho rispettato il lavoro di tutti ed avevo bisogno di metabolizzare la delusione per non aver potuto gareggiare con i miei compagni di barca”. Lo ha detto Bruno, dopo il fermo per essere risultato positivo al test anticovid a poche ore dalla finale del quattro senza che poi ha conquistato la medaglia ...

