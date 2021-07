Migranti | quasi 200 salvati da Ocean Viking in 4 interventi

Advertising

La Ocean Viking ha compiuto oggi quattro interventi nelle acque del Mediterraneo portando in salvo in totale 196, secondo quanto fa sapere Sos Mediterranée. Stamane 57 persone erano state recuperate da un gommone in difficoltà avvistato in acque internazionali nella SRR libica. Tra i sopravvissuti, 8 ...Oggi più che mai entrare in Bielorussia e muoversi all'interno del paese èimpossibile senza ... in cui viene condannata esplicitamente la strumentalizzazione die rifugiati da parte di ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La Ocean Viking ha compiuto oggi quattro interventi nelle acque del Mediterraneo portando in salvo in totale 196 ...Mentre da noi cresce il sospetto sui vaccini e la polemica sul green pass, gli africani muoiono come mosche senza vaccini nell’indifferenza dell’Europa.Lo sostiene Nigrizia.