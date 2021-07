Malore per Gaetano Curreri: il leader degli Stadio è in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Stanno preoccupando tutti le condizioni di Gaetano Curreri, il leader degli Stadio che era impegnato in un concerto in questi giorni. Nel bel mezzo della scaletta, il noto cantante si è accasciato e non ha potuto più esibirsi. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi, ma per alcune ore non è emerso nulla sulla sua salute. Fino a quando sulla sua pagina ufficiale Facebook è arrivata la notizia della terapia intensiva. Ora c’è grande apprensione per i prossimi aggiornamenti. Gaetano Curreri: il Malore sul palco Era ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 31 luglio 2021) Stanno preoccupando tutti le condizioni di, ilche era impegnato in un concerto in questi giorni. Nel bel mezzo della scaletta, il noto cantante si è accasciato e non ha potuto più esibirsi. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi, ma per alcune ore non è emerso nulla sulla sua salute. Fino a quando sulla sua pagina ufficiale Facebook è arrivata la notizia della. Ora c’è grande apprensione per i prossimi aggiornamenti.: ilsul palco Era ...

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Corriere : Malore per Gaetano Curreri durante un concerto: il cantante degli Stadio in terapia in... - Salvato67121898 : @Sara_fromArda @MariaRitaDAdamo Little tony ebbe un malore sul palco alla stessa età non vedo il nesso però è vero… - serafinosalerno : RT @MediasetTgcom24: Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri -