Lucide allucinazioni al Santarcangelo Festival

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Un agriturismo in cima a un poggio e i colli che si allungano verso Rimini, sono coltivati a Sangiovese e sembrano non finire mai. In fondo c’è il mare e più vicino svettano i superbi silos della vecchia cementeria Buzzi Unicem, è ferma da qualche anno, non certo un buon segnale per il futuro fantastico che ildiintende raccontare. Una cinquantesima edizione ampia e multiforme, “di meduse, cyborg e specie compagne”, avviata già lo scorso inverno da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò con una rassegna di gruppi emergenti e ora spettacoli, installazioni e progetti di cittadinanza attiva, e pure un laboratorio per cani e padroni, ...