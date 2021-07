L'arma "segreta" di Erdogan: così può scatenare la flotta (Di sabato 31 luglio 2021) Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto del libro "L'onda turca. Il risveglio di Ankara nel Mediterraneo allargato" di Lorenzo Vita Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto del libro "L'onda turca. Il risveglio di Ankara nel Mediterraneo allargato" di Lorenzo Vita

Ultime Notizie dalla rete : arma segreta L'arma "segreta" di Erdogan : così può scatenare la flotta La Turchia non ha mai negato il desiderio di avere a disposizione mezzi navali in grado di trasportare i propri aerei nei teatri operativi in cui è coinvolta. Uno strumento che renderebbe sicuramente ...

La Turchia non ha mai negato il desiderio di avere a disposizione mezzi navali in grado di trasportare i propri aerei nei teatri operativi in cui è coinvolta. Uno strumento che renderebbe sicuramente