Investe un 24enne in bici e scappa | caccia al pirata della strada

Advertising

rep_milano : Milano, investe un ciclista 24enne e scappa: caccia all'auto pirata -

Ultime Notizie dalla rete : Investe 24enne

Il Giorno

Milano - Grave incidente ieri sera a Milano, con un pirata della strada che è ancora in fuga. E' successo nella serata di ieri, 20 luglio, quando unin bici è stato investito, da una vettura che non si è fermata a prestargli soccorso. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale in codice rosso ma non si troverebbe in gravi condizioni . È ...A essere nei guai sono unadi Santa Margherita Ligure e un 27enne di Lavagna. La ragazza, alla guida di una Toyota Yaris con a bordo anche l'amico, aveva investito un motorino in via Paraggi ...Milano - Grave incidente ieri sera a Milano, con un pirata della strada che è ancora in fuga. E' successo nella serata di ieri, 20 luglio, quando un 24enne in bici è stato investito, da una vettura ch ...Un 24enne in bici è stato investito, a Milano, da una vettura che non si è fermata a prestargli soccorso. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale in codice rosso ma non si troverebbe in gravi condi ...