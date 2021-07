Djokovic perde e distrugge la racchetta. A Simone Biles aveva fatto la predica: «La pressione è un privilegio, so gestirla» – Il video (Di sabato 31 luglio 2021) «Per sperare di rimanere ai vertici dello sport devi imparare a gestire la pressione. In campo e fuori, tutte le aspettative. Ho imparato a sviluppare un meccanismo per gestirlo in modo che non mi dia più fastidio, non mi sfinisca più. La pressione è un privilegio. Sento di avere abbastanza esperienza per sapere come entrare in campo e giocare il mio tennis migliore. Nessuno nasce con quelle abilità, si sviluppano con il tempo». Con queste parole pronunciate solo tre giorni fa, il tennista Novak Djokovic commentava la decisione della ginnasta Simone Biles di ritirarsi dalle gare di Tokyo ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) «Per sperare di rimanere ai vertici dello sport devi imparare a gestire la. In campo e fuori, tutte le aspettative. Ho imparato a sviluppare un meccanismo per gestirlo in modo che non mi dia più fastidio, non mi sfinisca più. Laè un. Sento di avere abbastanza esperienza per sapere come entrare in campo e giocare il mio tennis migliore. Nessuno nasce con quelle abilità, si sviluppano con il tempo». Con queste parole pronunciate solo tre giorni fa, il tennista Novakcommentava la decisione della ginnastadi ritirarsi dalle gare di Tokyo ...

