Covid - 19 in Cina, test di massa a Chongqing dopo mega focolaio (Di sabato 31 luglio 2021) I residenti di una comunità nella megalopoli della Cina centrale Chongqing - 31 milioni d persone - sono in fila per sottoporsi un test di massa anti - Covid dopo la scoperta di un mega focolaio, il ... Leggi su notizie (Di sabato 31 luglio 2021) I residenti di una comunità nellalopoli dellacentrale- 31 milioni d persone - sono in fila per sottoporsi undianti -la scoperta di un, il ...

Advertising

MarcG_69 : In #Cina c’è un nuovo preoccupante focolaio #Covid_19 - NacLucacrispino : Cina: parlano i dissidenti, qual è la verità sul COVID-19? | #FAKE- La f... - 91Sara17 : Uguale. Dissi 'vabbeh raga tranquilli qui in Italia non c'è è solo in Cina'. 20 febbraio 2020. Ultima uscita senza… - unoenessunoe : La commissione di inchiesta sul #covid dovrebbe indagare solo sulle responsabilità della Cina e non degli errori d… - TheRogueTwo : RT @Tg3web: Centinaia di nuovi positivi al covid a Pechino e nella provincia di Jiangsu. Il focolaio maggiore è a Nanchino. Il capoluogo de… -