Braida | «Pjanic vuole tornare alla Juve Locatelli | niente sconti da Carnevali»

(Di sabato 31 luglio 2021) Ariedo, ex dirigente di Milan e Barcellona e oraCremonese, ha parlato di, die diin un’intervista Intervistato da Tuttosport, Ariedoha parlato così di. Le dichiarazioni del direttore della Cremonese.– «Manuel era uno dei giovani più talentuosi del vivaio in quegli anni. È un ragazzo di qualità e personalità. Tanto nel Sassuolo quanto all’Europeo con l’Italia ha giocato con autorità.? Giovanni (ndr) ha fatto la gavetta e adesso è un dirigente di ...

Ariedo, ex dirigente di Milan e Barcellona e ora alla Cremonese, ha parlato di, di Juve e di Locatelli in un'intervista Intervistato da Tuttosport, Ariedoha parlato così di Juve. Le ...Barcellona(getty images) tutte le notizie diLeggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie L'ex D.s. del Barcellona, Ariedo Braida, svela la volontà di Pjanic di tornare in bianconero. E su Locatelli avverte: "Carnevali non farà sconti".ASSE INFUOCATO - "Pjanic mi ha detto che vuole la Juve", ha detto Braida che poi sulla Juventus ha aggiunto: "Allegri è al posto giusto nel momento giusto. E' uno dei migliori allenatori al mondo e un ..."