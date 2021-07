Atalanta, successo in amichevole contro il Pordenone: Piccoli show, decide Kovalenko (Di sabato 31 luglio 2021) L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha sconfitto il Pordenone in amichevole per 2-1, quindi di misura, dopo un incontro intenso e ben giocato da ambedue le compagini. Prima rete nerazzurra dopo 6? con protagonista Piccoli, di ritorno dopo l’esperienza assolutamente positiva con la maglia dello Spezia, impreziosita dalla salvezza ligure. Colpo di testa letale del giovane attaccante italiano, più lesto di ogni altro calciatore sugli sviluppi di un corner orobico. Atalantini sin troppo sul velluto, però, e sorpresi dall’azione personale lodevole di un ottimo Pellegrini; finta, ancora un gioco di gambe e fallo ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) L’di Gian Piero Gasperini ha sconfitto ilinper 2-1, quindi di misura, dopo un inintenso e ben giocato da ambedue le compagini. Prima rete nerazzurra dopo 6? con protagonista, di ritorno dopo l’esperienza assolutamente positiva con la maglia dello Spezia, impreziosita dalla salvezza ligure. Colpo di testa letale del giovane attaccante italiano, più lesto di ogni altro calciatore sugli sviluppi di un corner orobico. Atalantini sin troppo sul velluto, però, e sorpresi dall’azione personale lodevole di un ottimo Pellegrini; finta, ancora un gioco di gambe e fallo ...

