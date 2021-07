Ariane 5 riprende il volo pensando al JWST

(Di domenica 1 agosto 2021) Il vettore pesante europeo5, dopo quasi un anno di pausa, è decollato nuovamente il 30 luglio per portare, con successo, due satelliti commerciali verso l'orbita geostazionaria.

