VIDEO Simone Biles cade a peso morto alle parallele. Twiestis evidente, è pericoloso. Non può continure le Olimpiadi… (Di sabato 31 luglio 2021) Simone Biles ha pubblicato un VIDEO sul proprio profilo Instagram in cui viene ripresa durante un allenamento alle parallele asimmetriche. La statunitense, però, è in confusione totale sugli staggi e quando salta per eseguire l’uscita perde totalmente il controllo del proprio corpo e cade malamente. Un tonfo importante e fragoroso, anche perché si comprende chiaramente che la 24enne non era in grado di poter riprendere lo staggio alto e che non sarebbe riuscita a controllare il volo a terra. Una chiara espressione dei twisties che la stanno attanagliando e che l’hanno ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)ha pubblicato unsul proprio profilo Instagram in cui viene ripresa durante unnamentoparle asimmetriche. La statunitense, però, è in confusione totale sugli staggi e quando salta per eseguire l’uscita perde totalmente il controllo del proprio corpo emalamente. Un tonfo importante e fragoroso, anche perché si comprende chiaramente che la 24enne non era in grado di poter riprendere lo staggio alto e che non sarebbe riuscita a controllare il volo a terra. Una chiara espressione dei twisties che la stanno attanagliando e che l’hanno ...

