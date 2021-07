Variante Delta si diffonde come la varicella: negli Usa torna la mascherina (Di venerdì 30 luglio 2021) La Variante Delta è molto più contagiosa, ha maggiori probabilità di superare le protezioni sviluppate dai vaccini e può causare malattie più gravi rispetto a tutte le altre varianti conosciute del ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 luglio 2021) Laè molto più contagiosa, ha maggiori probabilità di superare le protezioni sviluppate dai vaccini e può causare malattie più gravi rispetto a tutte le altre varianti conosciute del ...

