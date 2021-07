Ubisoft | il CEO Yves Guillemot risponde alla lettera degli sviluppatori a sostegno dei dipendenti di Activision Blizzard

Eurogamer_it : Il CEO di #Ubisoft risponde alla lettera a sostegno dei dipendenti di #ActivisionBlizzard. -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft CEO

che aveva promesso tramite le parole delYves Guillemot di porre rimedio alla condotta dell'azienda, in particolare a proposito del ruolo delle donne internamente e nei videogiochi ...... e che la lettera s arà inviata anche al management dell'azienda transalpina, incluso ilYves Guillemot. In conclusione, l a lettera di questi sviluppatori propone che, Activision ...I dipendenti Blizzard hanno bocciato la reazione dei vertici dell'azienda arrivata in seguito all'annuncio dello sciopero.Ubisoft: i dipendenti pubblicano una lettera aperta di critiche | L'accusa rivolta al publisher è di non aver fatto abbastanza per arginare il sessismo.