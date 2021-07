Trullo, spari in strada: giallo su agguato (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – E’ giallo su un agguato a colpi di pistola avvenuto ieri sera poco prima delle 21 in via del Trullo a Roma. A dare l’allarme alcuni abitanti di zona che hanno sentito esplodere due colpi. Immediato l’intervento dei Carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur. In base a una prima ricostruzione sembrerebbe che due persone a bordo di uno scooter si sono affiancate ad un uomo che stava passeggiando e gli hanno sparato due volte. Vittima e aggressori però si sono subito dileguati. Sul posto non è stata trovata alcuna traccia di sangue, solo i due bossoli dei proiettili esplosi da ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – E’su una colpi di pistola avvenuto ieri sera poco prima delle 21 in via dela Roma. A dare l’allarme alcuni abitanti di zona che hanno sentito esplodere due colpi. Immediato l’intervento dei Carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur. In base a una prima ricostruzione sembrerebbe che due persone a bordo di uno scooter si sono affiancate ad un uomo che stava passeggiando e gli hanno sparato due volte. Vittima e aggressori però si sono subito dileguati. Sul posto non è stata trovata alcuna traccia di sangue, solo i due bossoli dei proiettili esplosi da ...

