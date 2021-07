Pandemia e sovranità digitale. Le nuove sfide (anche del Pd) secondo Pizzetti (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è un sistema da puntellare, tanto in Europa quanto in Italia, a fronte di macro sfide come la Pandemia e la rivoluzione digitale. L’Italia si è portata avanti, non solo con il governo Draghi, ma con lo stesso premier e per il suo “prestigio personale”, osserva a Formiche.net il costituzionalista Francesco Pizzetti, già Garante della Privacy. Punto di partenza il Pd, ovvero il partito che più di altri ha garantito in Italia l’applicazione dell’europeismo, ma con un monito in chiave europea verso il nuovo banco di prova rappresentato dalla sovranità digitale. I dem sono stati, da Mario ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) C’è un sistema da puntellare, tanto in Europa quanto in Italia, a fronte di macrocome lae la rivoluzione. L’Italia si è portata avanti, non solo con il governo Draghi, ma con lo stesso premier e per il suo “prestigio personale”, osserva a Formiche.net il costituzionalista Francesco, già Garante della Privacy. Punto di partenza il Pd, ovvero il partito che più di altri ha garantito in Italia l’applicazione dell’europeismo, ma con un monito in chiave europea verso il nuovo banco di prova rappresentato dalla. I dem sono stati, da Mario ...

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia sovranità Più Difesa per il Paese. Guerini lancia la nuova politica industriale Dunque, lo strumento militare assume "una valenza geostrategica per il Paese, a tutela della sua sovranità tecnologica". Il tutto in un contesto più complesso: la pandemia "ha accentuato l'...

Cagliari: oggi la manifestazione sindacale pro rivoluzione cubana ... compreso il popolo italiano durante la prima fase della pandemia da Covid - 19. Il nostro ...a inginocchiarsi perdendo la propria dignità e rinunciando alla propria indipendenza e sovranità. La ...

