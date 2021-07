Nuova maglia Napoli, ADL ha l'accordo con il quarto sponsor (Di venerdì 30 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica un focus alla scelta di Aurelio De Laurentiis di autoprodurre i nuovi kit da gara per la stagione che verrà che dovrebbero arrivare entro - e non oltre - la metà di agosto. Ieri a Castel Volturno c'è stato anche l'incontro con i rivenditori per definire le strategie di vendita e l'acquisizione da parte di questi. Le divise saranno vendute soltanto nei negozi autorizzati e la vendita online dei kit sarà ad appannaggio del Napoli e di Amazon. È questa la novità: il sito di e-commerce più famoso al mondo dovrebbe essere il quarto sponsor con logo sulla manica. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica un focus alla scelta di Aurelio De Laurentiis di autoprodurre i nuovi kit da gara per la stagione che verrà che dovrebbero arrivare entro - e non oltre - la metà di agosto. Ieri a Castel Volturno c'è stato anche l'incontro con i rivenditori per definire le strategie di vendita e l'acquisizione da parte di questi. Le divise saranno vendute soltanto nei negozi autorizzati e la vendita online dei kit sarà ad appannaggio dele di Amazon. È questa la novità: il sito di e-commerce più famoso al mondo dovrebbe essere ilcon logo sulla manica.

