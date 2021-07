Netflix ripercorre ascesa e declino di John DeLorean | il creatore dell' auto di «Ritorno al futuro»

(Di venerdì 30 luglio 2021) «Doc, hai progettato una macchina del tempo con una?», afferma sbalordito Marty McFly quando vede per la prima volta l’trasformata in un bolide al plutonio. Se c'è un’mobile che ha attraversato il tempo e ha fatto sognare milioni di spettatori è quellaa trilogia dial. Chi c’è dietro l’iconica DMC-12? Qual è la sua storia? Lo racconta, a 3 anni dal film Driven - Il caso(presentato alla Mostra del Cinema nel 2018), il documentario a puntate: mito e magnate, in linea dal 30 ...

Advertising

fever_pitch14 : Consiglio di vedere su Netflix “Parola di allenatore”, la puntata di #Mourinho. Ripercorre la sua carriera, gasa pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix ripercorre

Il nuovo film di Reinaldo Marcus Green "Una Famiglia Vincente - King Richard" nela ... Will Smith protagonista del nuovo filmBasato sulla storia vera della famiglia Williams, "King ...La serie israeliana Shtisel, saga familiare che dal 2013le vicende, quotidiane e straordinarie, dell'omonima famiglia ultraortodossa, è sucon la sua terza, poetica, ...A settembre su Netflix arriverà il documentario intitolato "Schumacher", dedicato proprio al sette volte campione del mondo di Formula 1. Il documentario non ...Rurouni Kenshin Saishusho The Beginning sarà disponibile su Netflix il 30 luglio 2021. Dopo lo scontro con Enishi Yukishiro, si ripercorre la storia personale di Kenshin nei suoi trascorsi come l’assa ...