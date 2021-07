Nessun ateneo italiano tra i primi cento al mondo

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italia è l’unica nazione del G8 a non averea università fra le primeal. Scorrendo la classifica pubblicata da QS balza all’occhio che la Russia ne ha una, il Canada e la Germania tre, la Francia quattro, il Giappone cinque, il Regno Unito diciassette (di cui quattro nella top 10), gli Stati Uniti ventotto di cui due sul podio. La prima italiana è il Politecnico di Milano,quarantaduesima. Ferruccio Resta, rettore dell’, spiega al Foglio che questo ritardo accade per “motivi culturali e strutturali. Il nostro paese soffre di una più lenta internazionalizzazione nelle città, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nessun ateneo

MessinaToday

aumento. Ma cambiamenti, sì. 'Quel che dobbiamo fare è guardare come valutiamo i singoli ... Parallelamente l'ha istituito un laboratorio di composizione farmaceutica sterile nella facoltà ......leggeri di canottaggio da parte di Valentina Rodini rappresenta un orgoglio non solo per l'... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senzatipo di ...L'Italia è l'unica nazione del G8 a non averne. Il rettore del Politecnico di Milano indica la "lenta internazionalizzazione nelle città, nelle aziende, nelle scuole". E Origlia, Forum della meritocra ...Laureati dei Caraibi. L'università delle Indie occidentali, che comprende 17 paesi di lingua inglese, ha predisposto un piano quinquennale ...